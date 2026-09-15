Unione Comuni, nominati rup per progetti: vanno finalizzate le gare

I lavori che puntano sui fondi dell'Unione dei Comuni possono diventare una prosecuzione naturale dei programmi Pnrr - soprattutto quello ribattezzato "Qualità abitare" - che in città hanno permesso di realizzare opere pubbliche attese da anni

Gela. La firma della convenzione con la Regione, che attribuisce piene funzioni di soggetto attuatore all'Autorità urbana, circa i progetti dell'Unione dei Comuni, è stato il passo atteso per non perdere la via dei fondi da circa trenta milioni di euro. Negli uffici dell'Unione, che mette insieme i Comuni di Gela, Niscemi e Butera, adesso c'è l'esigenza di procedere con maggiore celerità verso le prime aggiudicazioni delle gare per i lavori. Gli uffici hanno provveduto alla nomina dei rup per interventi che ricomprendono la mobilità ma anche strutture storiche da recuperare come l'ex dogana sul lungomare. Tra gli altri progetti, uno stralcio di "Una via tre piazze", in centro storico. Il dipartimento regionale della programmazione, entro gennaio del prossimo anno, vorrà avere segnali tangibili, con le prime gare per i lavori. Gli uffici coordinati dal dirigente Antonino Collura, rafforzati da tre professionisti esterni vincitori di concorsi nazionale, dovranno concentrare gli sforzi sull'iter per pervenire alle gare e all'aggiudicazione degli appalti. I lavori che puntano sui fondi dell'Unione dei Comuni possono diventare una prosecuzione naturale dei programmi Pnrr - soprattutto quello ribattezzato "Qualità abitare" - che in città hanno permesso di realizzare opere pubbliche attese da anni, alcune delle quali ancora da finalizzare.