Unione Comuni, governo regionale approva schema convenzione e accordo di programma per i finanziamenti

Convenzioni e accordo di programma sono stati redatti dal dipartimento regionale della programmazione

Gela. I tempi, negli uffici regionali, non sono stati certamente rispettati. Gli slittamenti, anche piuttosto consistenti, non sono mancati. Per la nuova programmazione 2021-2027, il governo del presidente Renato Schifani, ha rilasciato l'approvazione degli schemi di convenzione e dell'accordo di programma, che a questo punto in tempi stretti dovranno essere sottoscritti dalle Autorità urbane funzionali, compresa quella che ha Gela come capofila, insieme ai comuni di Niscemi e Butera. L'Unione dei Comuni può dare importanti prospettive finanziarie ai tre enti, per progetti che sono stati definiti e trasmessi in Regione. Il passaggio obbligato, però, è quello della sottoscrizione della convenzione con la Regione, che in questo modo riconosce le funzioni di organismo intermedio alla Fua, oltre alla firma dell'accordo di programma, per l'attuazione della strategia territoriale, che l'Unione dei Comuni con Gela, Niscemi e Butera ha da tempo redatto e inviato, sotto la supervisione del responsabile, il dirigente comunale Antonino Collura. In attesa del pieno servizio di tre professionisti esterni, vincitori di concorso, l'Unione è strutturata esclusivamente sulla burocrazia del municipio gelese. L'assessore Romina Morselli, che ha la delega, anche in sede regionale ha lamentato la carenza di risorse per portare avanti un ciclo di finanziamenti che può giungere alla soglia dei quaranta milioni di euro, per opere pubbliche attese da tempo. Convenzioni e accordo di programma sono stati redatti dal dipartimento regionale della programmazione. L'Unione dei Comuni territoriale, inoltre, sta procedendo per l'approvazione dello strumento finanziario, imprescindibile per la gestione delle risorse.

In foto i dirigenti comunali Antonino Collura e Mariella Bonfirraro