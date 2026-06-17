Unione Comuni, Giudice nuovo componente: voto senza troppi intoppi

Da tempo, il consiglio dell'Unione non svolge attività mentre tutti i progetti candidati per il finanziamento nella nuova programmazione regionale sono stati trasmessi in Regione

Gela. La rappresentanza gelese nel consiglio dell'Unione dei Comuni si ricompone. La maggioranza ha trovato l'accordo intorno al capogruppo di "Una Buona Idea" Giovanni Giudice. Solo un voto espresso per il capogruppo dem Gaetano Orlando ma in un contesto di piena condivisione interna, nonostante qualche assenza tra i consiglieri a supporto di Di Stefano. Da tempo, il consiglio dell'Unione non svolge attività mentre tutti i progetti candidati per il finanziamento nella nuova programmazione sono stati trasmessi in Regione. Il posto vacante era stato lasciato dal consigliere M5s Massimiliano Giorrannello, che venne eletto quando era ancora esponente di "Una Buona Idea".