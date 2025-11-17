Unione Comuni, domani si riunisce il consiglio: nomina revisore e progetti per i fondi

Rimane soprattutto il punto interrogativo del personale necessario e della struttura Fua, che a breve dovrebbe ottenere tre innesti dal concorso nazionale

Gela. L'Unione dei Comuni per i finanziamenti della nuova programmazione 2021-2027 è un fronte che l'amministrazione comunale non ha mai voluto abbandonare, al punto da concentrare le già scarse risorse di personale anche sulle procedure per i fondi. Domani, dopo mesi di stasi, torna a riunirsi il consiglio dell'Unione. All'ordine del giorno, la nomina del revisore unico, che rimarrà in carica per un triennio, e lo stato dell'arte dei progetti, tutti trasmessi agli uffici regionali. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che fa parte della giunta dell'Unione, insieme ai primi cittadini di Niscemi e Butera, ha affidato la delega in materia all'assessore Romina Morselli, che ha voluto con forza che si arrivasse alla trasmissione di tutti i progetti, per fondi che possono superare anche la soglia dei quaranta milioni di euro. Di recente, il coordinatore Fua Antonino Collura, ha inviato agli uffici regionali gli atti di aggiornamento dei costi. Nessuno intende perdere il treno dei finanziamenti, essenziali per i progetti candidati dall'amministrazione comunale e da quelle di Niscemi e Butera. Per Gela, l'elenco prevede, tra gli altri, il ritorno di “Una via tre piazze”, a oggi mai realizzata, e la riqualificazione dell’ex dogana, oltre alla pista ciclabile che collegherà Macchitella al lungomare e ancora interventi di messa in sicurezza sulla viabilità e per il trasporto sostenibile. Rimane soprattutto il punto interrogativo del personale necessario e della struttura Fua, che a breve dovrebbe ottenere tre innesti dal concorso nazionale.

In foto i sindaci Massimiliano Conti e Giovanni Zuccalà insieme all'assessore Romina Morselli