Unione Comuni, bilancio in consiglio: necessario per le risorse e per andare avanti con i progetti

Gela. Il bilancio per dare una strutturazione maggiore e più efficiente all'Unione dei Comuni, che sulla carta dal prossimo anno dovrebbe passare alla fase attuativa dei cantieri per i progetti della programmazione 2021-2027. Domani, il consiglio dell'Unione si riunisce a Palazzo di Città e all'ordine del giorno è previsto l'esame dello strumento finanziario, necessario per incamerare i fondi che arrivano dalla Regione, con stanziamenti per la struttura dell'Unione, ma anche per procedere con l'innesto di tre professionisti esterni che andranno a sostenere gli uffici e a gestire gli iter dei finanziamenti e dei progetti. L'intero elenco dei progetti candidati alla copertura finanziaria è già stato trasmesso in Regione. Gela, Niscemi e Butera cercheranno di portare a compimento una trafila che sconta ritardi, soprattutto dalla Regione. L'importo complessivo degli stanziamenti può arrivare fino a quaranta milioni di euro. Di recente, il governo regionale ha approvato gli schemi degli accordi e la convenzione che permetteranno all'Unione di avere una gestione praticamente diretta di tutte le procedure e dei fondi. Il nodo vero rimane quello del personale. L'Unione attuale si muove esclusivamente con dirigenti del Comune di Gela, il coordinatore Antonino Collura, il segretario generale Giovanni Curaba e il dirigente finanziario Mariella Bonfirraro. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha affidato la delega all'assessore Romina Morselli che insieme alla struttura comunale è riuscita a pervenire alla trasmissione dei progetti, compresi "Una via tre piazze" e l'intervento sull'ex dogana. Un ruolo attivo lo hanno avuto i consiglieri gelesi dell'Unione, Massimiliano Giorrannello, Armando Irti e Lorena Alabiso. Il presidente della giunta, Massimiliano Conti, nel corso dell'ultima seduta ha sottolineato che il 2026 dovrà essere appunto l'anno della cantierizzazione. Non sarà facile, con poco personale e risorse ridotte al minimo ma il treno dei finanziamenti nessuno vuole perderlo.