Unione Comuni, arrivano le scadenze che contano: rush finale per i progetti

Gela. Strade alternative non ce ne sono e a Palazzo di Città il lavoro è in atto. Lo scopo primario è adempiere gli ultimi fondamentali passaggi tecnici per i finanziamenti della nuova programmazione 2021-2027, attraverso l'Unione dei Comuni, con Gela, Butera e Niscemi. Il dirigente Antonino Collura, che coordina l'Autorità urbana funzionale, ha da poco disposto una breve proroga affinché gli uffici dei tre enti possano inoltrare le domande di ammissione dei progetti, dando seguito alle lettere di invito già recapitate. Per l'Unione dei Comuni, il fondo economico può arrivare a circa quaranta milioni di euro ma servono i progetti e una documentazione completa. Non è da escludere che la proroga appena disposta per i tre Comuni possa essere allungata di qualche altro giorno. Poi, sarà necessario arrivare a pieno regime al termine dell'11 luglio, quello indicato dalla Regione affinché tutti i progetti vagliati e la relativa documentazione vengano trasmessi agli uffici palermitani. Proprio questo è il target oggetto dell'attività svolta dalla struttura Fua, che di fatto è priva di personale. Solo il dirigente Collura e il segretario generale Curaba svolgono ruoli nell'Unione dei Comuni, oltre all'altro dirigente comunale gelese Bonfirraro, esclusivamente per gli aspetti finanziari. Fino a oggi, dalla Regione non sono arrivate comunicazioni su eventuali spostamenti in avanti del termine ultimo dell'11 luglio per l'invio dei progetti. Perdere i fondi è un'eventualità che nessuna delle tre amministrazioni vuole prendere in esame. Per Comuni come Gela, attualmente in dissesto, gli stanziamenti della nuova programmazione sono fondamentali per opere pubbliche che altrimenti sarebbe impossibile realizzare. Nell'elenco definito per Gela, ci sono interventi come l'eterna “Una via tre piazze” e i lavori per la riqualificazione dell'ex dogana, sul lungomare, oltre a una lunga serie di consistenti azioni sulla mobilità sostenibile e la viabilità. Il sindaco Di Stefano ha incaricato l'assessore Morselli, che ha la delega proprio per l'Unione dei Comuni. Da circa due anni, è in carica il consiglio dell'Unione ma sarà fondamentale rispettare la scadenza finale di luglio.