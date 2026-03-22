UniCredit, Malandrino “Nel 2025 erogati in Sicilia 1,6 miliardi di nuovi finanziamenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “UniCredit nel 2025 ha erogato in Sicilia nuovi finanziamenti per 1,6 miliardi di euro, di cui oltre 800 milioni indirizzati al comparto produttivo, registrando una crescita del 20% rispetto al 2024”. Lo afferma Salvatore Malandrino,

PALERMO (ITALPRESS) – “UniCredit nel 2025 ha erogato in Sicilia nuovi finanziamenti per 1,6 miliardi di euro, di cui oltre 800 milioni indirizzati al comparto produttivo, registrando una crescita del 20% rispetto al 2024”. Lo afferma Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, in una intervista pubblicata oggi sul Giornale di Sicilia.

“Nel 2025 in Sicilia la Banca ha registrato un aumento del 20% sulle erogazioni di mutui e del 13% sul credito al consumo. La crescita dei mutui finalizzati all’acquisto della casa è un segnale di fiducia generale sull’andamento dell’economia territoriale e indica che le famiglie tornano a pensare a piani di lungo periodo – prosegue -. Anche l’aumento del credito al consumo può essere indice di questa ritrovata fiducia; oltre a un mezzo per sostenere la spesa corrente, infatti, può rappresentare, anche in questo caso, la volontà di investire in progetti dedicati a migliorare la qualità della vita”.

“UniCredit riconosce il significativo valore della misura della Zes unica e si impegna a diffonderla e a supportare le imprese che decidono di investire in Sicilia, al fine di cogliere tutte le opportunità correlate”, conclude Malandrino.

– Foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).