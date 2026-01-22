UniCredit a sostegno dei territori della Sicilia che hanno subito danni a causa del maltempo

Le Filiali UniCredit del territorio sono a disposizione per dare le informazioni sulle procedure necessarie

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit ha attivato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno a favore dei clienti, privati e imprese con residenza o sede legale/operativa in Sicilia, che siano stati danneggiati a seguito dell’ondata di maltempo che si è verificata nei giorni scorsi. Tra le iniziative predisposte dalla banca, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone interessate e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati. La richiesta di sospensione delle rate va presentata entro il prossimo 31 marzo. UniCredit mette inoltre a disposizione sia delle imprese che dei privati prestiti a tassi e condizioni agevolate. Le Filiali UniCredit del territorio sono a disposizione per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l’ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti, oltre che per ulteriori informazioni.

“A conferma della vicinanza ai territori in cui opera, UniCredit ha reso disponibile un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di tutte le realtà del territorio siciliano che hanno subito danni a causa del maltempo: una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza” ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit.

– Foto ufficio stampa UniCredit Sicilia –

(ITALPRESS).