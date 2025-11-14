Un’Ecoplast tutto cuore supera Giarre al tie-break

3-2 il risultato contro gli etnei al termine di una partita intensa e ricca di emozioni, che permette all’Ecoplast di impossessarsi del primato.

Gela. In virtù di un pirotecnico 3-2, l’Ecoplast annienta il New Image di Giarre nel recupero della terza giornata di Serie C. I rossoneri passano in vantaggio, subiscono la rimonta etnea e ribaltano lo sfavorevole punteggio aggiudicandosi la sfida. Gara intensa e competitiva dall’inizio alla fine, come dimostra il risultato finale ed i punteggi di 25-17, 20-25, 22-25, 25-21 e il 15-9 al tie-break finale.

“È stata una lunga partita ma il gruppo si è dimostrato vincente - afferma Gabriele Palmeri, centrale dell’Ecoplast - anche i ragazzi entrati dalla panchina hanno dato un grande contributo e questo dice tanto sulla squadra che siamo”.

Ennesima dimostrazione che l’Ecoplast ha notevolmente alzato l’asticella rispetto agli scorsi anni e mira alle posizioni nobili della graduatoria, se non alla più nobile. Proprio grazie alla vittoria di ieri, infatti, la squadra guidata da Zappalà si è prepotentemente impossessata dello scettro del gironee vede il salto di categoria dinanzi ai propri occhi, anche se il campionato è ancora lungo e rimangono tante gare da disputare con la concentrazione di chi vuole dire la sua e rendersi protagonista.

“Domani giocheremo a Misterbianco, si tratta di una trasferta mai semplice da affrontare soprattutto dopo la lunga sfida disputata ieri - prosegue Palmeri - noi ci saremo, siamo carichi e daremo il massimo per fare la nostra partita”.

Già domani pomeriggio, a distanza di meno di 48 ore dall’ultima sfida di campionato, i rossoneri saranno di scena sul campo del Misterbianco per difendere il primato contro una squadra abbordabile ma da non sottovalutare, specialmente nella tana nemica e senza l’apporto del proprio PalaLivatino. Starà a coach Zappalà gestire al meglio i propri giocatori, reduci da una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo, con l’obiettivo di inanellare altri preziosi punti.

“La società ha puntato forte sulla squadra con nuovi investimenti - conclude il centrale - sono arrivati nuovi giocatori che ci hanno dato un grande apporto sia a livello umano che tecnico e pensiamo di aver alzato l’asticella”.