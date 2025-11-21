Un’Ecoplast in stato di grazia riceve la visita dell’Astra Stadium

I rossoneri cercano il quinto successo del proprio campionato di Serie C, condito sinora da quattro vittorie e zero sconfitte. Ai nostri microfoni Riccardo Antecini, palleggiatore rossonero.

Gela. Le due fruttuose sfide disputate nell’arco di 48 ore dall’Ecoplast Volley, entrambe aggiudicate, hanno inevitabilmente dato un’ulteriore iniezione di fiducia al giovane e talentuoso organico guidato da coach Zappalà. Un tour de force favorevole per Claudio Tilaro e compagni, che adesso si godono la vetta solitaria forti di quattro trionfi e zero sconfitte in attesa del prossimo impegno di campionato.

“Ci siamo allenati bene, le vittorie ci hanno dato grande morale - dichiara Riccardo Antecini, palleggiatore dell’Ecoplast - nel corso della settimana questo si percepisce perché ci dà sempre più fiducia nei nostri mezzi”.

Sette giorni esatti per ricaricare le pile e rossoneri nuovamente in campo, stavolta al PalaLivatino. Domani alle 18, Ecoplast e Astra Stadium incroceranno le armi per un confronto che promette spettacolo. Da una parte una squadra in cerca di vittoria per dare seguito alla positiva scia di quattro successi raccolti e soprattutto per consolidare quel primato affascinante e desiderato. Gli etnei, invece, scenderanno in campo per muovere la classifica e ben figurare in uno dei palazzetti più difficili da sbancare dell’intero girone.

“Tutti giocano per vincere, loro hanno i loro motivi e noi i nostri - prosegue Antecini - cercheremo di regalarci questa soddisfazione davanti al nostro pubblico”.

Servirà massima concentrazione ai rossoneri per superare il quinto avversario del proprio campionato di Serie C. Gli undici punti ottenuti sinora stanno dimostrando che l’Ecoplast vuole essere protagonista e ha messo nel mirino quel salto di categoria sfiorato in più occasioni ma non ancora raggiunto. Il mix di talento ed esperienza al servizio di Luciano Zappalà sta funzionando bene ed il club caro a Serena Pane sogna in grande.

“Il gruppo e le qualità individuali sono molto buone - conclude il palleggiatore - ci sono i presupposti per fare bene e andare lontano”.