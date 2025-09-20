Un’auto contro un bus nel Siracusano, morta una donna

SIRACUSA (ITALPRESS) & Una donna ha perso la vita nello scontro fra la sua auto e un bus, avvenuto stamani nel Siracusano. L& stradale si è verificato sulla strada provinciale 19, tra Noto e Pachino. La vittima viaggiava a bordo di un

A cura di Redazione 20 settembre 2025 14:39

Condividi

SIRACUSA (ITALPRESS) – Una donna ha perso la vita nello scontro fra la sua auto e un bus, avvenuto stamani nel Siracusano. L’incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 19, tra Noto e Pachino. La vittima viaggiava a bordo di una Toyota che si è scontrata col bus per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. -Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).