Un'altra morte in ospedale, sessantenne deceduto: familiari hanno presentato denuncia

L'uomo era stato in osservazione, per cinque giorni, nell'astanteria del pronto soccorso del nosocomio

Gela. Un sessantenne, ieri, è deceduto mentre era ricoverato all'ospedale Vittorio Emanuele. I familiari hanno presentato una denuncia. Vogliono avere chiarezza su quanto accaduto e sulle cause della morte. L'uomo era stato in osservazione, per cinque giorni, nell'astanteria del pronto soccorso del nosocomio, per poi essere trasferito nel reparto di malattie infettive, dove, ieri, pare che un familiare lo ha trovato ormai privo di vita. La famiglia, che si è rivolta al legale Ivan Bellanti, richiede l'effettuazione dell'autopsia, così da definire il quadro delle condizioni del sessantenne. È il secondo caso, in poche settimane, di morte sospetta nel nosocomio. La procura, come abbiamo riferito, ha aperto un'indagine sul decesso di un altro uomo, la cui identità non è stata ancora ricostruita, morto in ospedale.