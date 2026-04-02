Una scia di furti in città ricostruita dagli investigatori, due giovani a giudizio

Due anni fa, vennero eseguite misure a loro carico

Gela. Per gli investigatori, ci sarebbero loro dietro a una lunga sequenza di furti in città, anche solo tentati, in abitazioni e attività commerciali. Davanti al giudice del tribunale, Fabrizio Giannola, è arrivato il procedimento penale a carico di Alessio Smorta e Kevin Smorta. Due anni fa, vennero eseguite misure a loro carico, proprio a conclusione dell'attività investigativa su diversi colpi, ricostruiti dai poliziotti del commissariato e dai pm della procura. Sono difesi dagli avvocati Filippo Spina e Lara Amata. A carico di Alessio Smorta, di recente coinvolto nell'inchiesta “Fenus” ma con il riesame che ha annullato la misura a suo carico, pende, davanti allo stesso giudice, un altro procedimento, sempre con l'accusa di furto.