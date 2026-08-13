Una nuova passerella in spiaggia a Roccazzelle grazie ai privati

Accessibilità e inclusione sulle spiagge di Gela. Sono state posizionate tre nuove passerelle per agevolare l’accesso al mare alle persone con disabilità e a quanti hanno una mobilità limitata.

Gela. Potremmo dire meglio tardi che mai. Una passerella è stata collocata nei pressi di un lido in contrada Roccazzelle, mentre altre due sono state posizionate in via Fontanarossa, nel quartiere Macchitella. Un intervento reso possibile grazie alla donazione di un gruppo privato, che ha scelto di sostenere concretamente l’accessibilità delle spiagge.

Il sindaco Terenziano Di Stefano ha espresso il proprio ringraziamento al gruppo imprenditoriale «per la sensibilità dimostrata e per aver contribuito a rendere il nostro litorale più accessibile e inclusivo». Un ringraziamento è stato rivolto anche ai tecnici comunali e alla ditta che ha curato il posizionamento delle passerelle.

L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a garantire a tutti la possibilità di vivere il mare senza barriere. Un ruolo importante è svolto anche dall’associazione L’Essenziale, che da tempo consente a numerose persone con disabilità di trascorrere giornate al mare in condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.

«Il mare deve essere un bene accessibile a tutti – ha sottolineato il sindaco – e ogni collaborazione che va in questa direzione rappresenta un valore per la nostra comunità».

Le tre passerelle rappresentano dunque un ulteriore passo verso una Gela più inclusiva, dove anche una giornata in spiaggia possa essere vissuta senza ostacoli.