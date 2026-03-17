Una grande folla al duomo di Messina per l’ultimo saluto a Daniela Zinnanti, uccisa a coltellate dall’ex compagno

MESSINA (ITALPRESS) – Una città raccolta nel dolore ha dato l’ultimo saluto a Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa a coltellate dall’ex compagno, a Messina. La cerimonia funebre si è svolta nel Duomo gremito, dove familiari, amici e numerosi citta

MESSINA (ITALPRESS) – Una città raccolta nel dolore ha dato l’ultimo saluto a Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa a coltellate dall’ex compagno, a Messina. La cerimonia funebre si è svolta nel Duomo gremito, dove familiari, amici e numerosi cittadini si sono stretti attorno ai parenti della vittima in un clima di profonda commozione. A officiare il rito è stato l’arcivescovo, monsignor Giovanni Accolla.

Presenti anche rappresentanti della comunità evangelica della chiesa cristiana “Efraim” di Minissale, frequentata in passato dalla donna. La vicenda ha suscitato forte indignazione e riacceso il dibattito sulla violenza di genere. Per questa sera è prevista una fiaccolata in memoria della vittima.

-Foto xr6/Italpress-

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