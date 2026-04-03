Una donna accoltellata a Catania, è in gravi condizioni

CATANIA (ITALPRESS) – È giallo su un accoltellamento avvenuto nella serata di ieri nei confronti di una donna nel quartiere Picanello a Catania. Le forze dell’ordine cercano il marito. La donna è arrivata in codice rosso con autoambulanza 118, in condizio

CATANIA (ITALPRESS) – È giallo su un accoltellamento avvenuto nella serata di ieri nei confronti di una donna nel quartiere Picanello a Catania. Le forze dell’ordine cercano il marito. La donna è arrivata in codice rosso con autoambulanza 118, in condizioni molto gravi per le numerose lesioni causate da arma da taglio al torace, sia anteriormente e sia posteriormente, al collo, all’addome, gli arti superiori e inferiori.

La donna è stata tempestivamente portata in sala operatoria per il primo intervento chirurgico. Sono stati interessati gli specialisti di chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia vascolare. Data la necessità anche di intervento cardiochirurgico, è stata trasferita alla clinica Morgagni che ha dato la disponibilità.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).