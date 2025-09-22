Una bandiera della Palestina esposta in municipio, "atto simbolico ma necessario"

Una bandiera palestinese esposta in municipio

Gela. La bandiera della Palestina rimarrà esposta davanti Palazzo di Città. Questa mattina, in occasione dello sciopero indetto a livello nazionale a sostegno della causa della popolazione palestinese e "contro il genocidio", il collettivo "Gela per Gaza", studenti, insegnanti, cittadini e associazioni, hanno raggiunto il municipio. Il sindaco Terenziano Di Stefano e il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, hanno simbolicamente ricevuto la bandiera palestinese. Il civico consesso aveva già votato a favore di una mozione che impegna l'amministrazione a sostenere il riconoscimento dello Stato di Palestina. "Sappiamo che questa iniziativa, con la bandiera esposta, non cambierà lo stato delle cose - hanno riferito istituzioni e aderenti alla manifestazione - ma è un dovere morale ed etico dare un segnale davanti a quello che sta subenbo la popolazione civile a Gaza. Non è accettabile".

In foto la consegna della bandiera palestinese