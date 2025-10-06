Un tentativo di furto e danni al circolo tennistico "Eschilo"

Danneggiamento al circolo tennistico "Eschilo"

Gela. Un tentativo di furto e un danneggiamento con il fuoco, che fortunatamente non ha causato troppe conseguenze alla struttura sportiva. Nella notte, qualcuno ha cercato di portare via denaro e altro, entrando al circolo tennis "Eschilo" a Macchitella. Il tentativo pare non abbia dato esito ma chi ha agito ha danneggiato con il fuoco mobilia collocata in un'area del circolo tennistico. Solidarietà ai titolari è stata espressa da "PeR" e dal segretario regionale Miguel Donegani. "Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà al Circolo “Eschilo Tennis” e al suo presidente, prof. Salvatore Giudice, per il grave episodio che ha colpito la struttura nella notte tra domenica e lunedì. Un atto vile che danneggia non solo un importante presidio sportivo, ma l’intera comunità cittadina. Le parole del presidente prof Giudice meritano attenzione e riflessione: a rendere difficile la vita nella nostra città non sono soltanto fattori esterni, ma spesso comportamenti irresponsabili e delinquenziali provenienti dallo stesso tessuto locale. È una realtà scomoda, ma che dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia. Gela non può abituarsi a convivere con la microcriminalità diffusa, con i furti, gli atti vandalici e gli incendi che minano la sicurezza dei cittadini e la fiducia nelle istituzioni. Occorre una reazione seria e condivisa: la sicurezza è un diritto che va garantito a tutti, senza zone d’ombra né silenzi compiacenti. Come "PeR–Progressisti e Rinnovatori" siamo vicini al Circolo Eschilo e a tutti coloro che ogni giorno, attraverso lo sport, l’impegno civico e culturale, costruiscono spazi di legalità e partecipazione. La città merita rispetto, e la sicurezza deve tornare ad essere una priorità vera per le istituzioni locali e regionali".