Un suo alunno sottoposto a un delicato intervento, maestra coraggio l'ha seguito usando le ferie

L'amore profondo e il rispetto verso il suo alunno e la sua famiglia non sono passati inosservati. Si tratta dell'insegnante gelese Samanta Anna Lacagnina

Gela. Non ha tentennato neanche un istante e davanti alle esigenze mediche di un suo alunno ha usato le ferie che aveva a disposizione per stargli vicino, ha partecipato in parte alle spese sanitarie e ha organizzato lo spostamento della famiglia, che ha raggiunto Rimini. L'insegnante gelese Samanta Anna Lacagnina è stata vicina al suo alunno anche quando si è trattato di assisterlo nella struttura specialistica romagnola, insieme alla famiglia. Mattia (l'alunno) ha avuto bisogno di un intervento a mani e piedi. L'insegnante se ne occupa, nelle attività di sostegno didattico, già da tre anni. "I miei alunni sono come figli ed era giusto dare il mio supporto", ha spiegato. Lacagnina è un insegnante di sostegno della scuola "Verga" e lei stessa ha indicato la struttura specialistica alla famiglia. "Mi sono preoccupata di organizzare il viaggio in aereo, di accompagnarli da Catania all’aeroporto di Bologna, dove è stato approntato un transfer adatto alle esigenze particolari del bambino. In parte ho contribuito anche alle spese che sono state coperte, voglio sottolinearlo per evitare incomprensioni, anche dai familiari", ha sottolineato. L'amore profondo e il rispetto verso il suo alunno e la sua famiglia non sono passati inosservati e anche i riferimenti della clinica riminese hanno apprezzato. "Una scelta libera e generosa che ha permesso al bambino di mantenere un punto di riferimento educativo e affettivo anche lontano da casa, contribuendo a rendere più sereno il periodo di degenza. La presenza dell’insegnante ha rappresentato un sostegno concreto per la madre, che ha potuto affrontare un momento complesso con maggiore sicurezza, grazie alla continuità della relazione con la persona che lo accompagna nella sua vita di tutti i giorni a scuola", hanno fatto sapere. L'insegnante, conclusi i giorni di ferie, è ritornata in servizio a Gela e il Comune di Rimini ha inoltrato un encomio in suo favore, indirizzato alla dirigente della scuola "Verga".