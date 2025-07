Un sito che ha racconta tutto ciò che non sapevamo: i Bagni Greci di Gela, il più antico impianto d’Italia

A Gela sorge l’impianto termale pubblico più antico d’Italia: i Bagni Greci, un incredibile tesoro ellenistico da scoprire.

Nel cuore di Gela, accanto alle possenti mura timoleontee di Capo Soprano, si trova un luogo tanto straordinario quanto sorprendente: i Bagni Greci, l’impianto termale pubblico più antico d’Italia, risalente al IV‑III secolo a.C. Scoperti nel 1957, questi bagni pubblici testimoniano una civiltà avanzata, dove benessere, tecnologia e socialità si incontravano in un complesso strutturato e sofisticato. In questo articolo scoprirai il valore storico unico di questo impianto, il suo funzionamento innovativo e una curiosità che lo rende ancora più affascinante.

Tecnologia e convivialità: il cuore caldo dei Bagni Greci

I Bagni Greci a Gela comprendono due ampi ambienti: il primo ospitava due gruppi di vasche, disposte a ferro di cavallo e dotate di sedili incassati, collegate a un sistema di scarico manuale. Il secondo ambiente, ipocausto, era dotato di un sistema di riscaldamento sotterraneo con camera di combustione e canalizzazioni che consentivano il passaggio di aria calda sotto il pavimento e lungo le pareti — un autentico antico prototipo di sauna. Realizzati con calcestruzzo, intonaci e tegole, questi ambienti non erano riservati all’élite: erano aperti alla collettività, simbolo della Gela post‑Timoleonte, votata a innovazione, salute e relazione sociale.

Un impatto archeologico unico… e una distruzione improvvisa

Scavato vicino all’antico ospizio cittadino, il complesso fu sigillato da un incendio devastante nel 282 a.C., probabilmente durante l’invasione del tiranno Fintia, consentendone così la conservazione sotto uno spesso strato di cenere. Grazie a reperti come unguentari, anfore puniche e monete timoleontee, gli archeologi hanno potuto datare con precisione la struttura a un periodo fiorente di Gela, all’epoca una delle polis più avanzate d’Italia e in stretti rapporti con la Magna Grecia. Rispetto ad altri complessi simili in Sicilia, presenti solo in Grecia, i Bagni Greci di Gela si distinguono per integrità strutturale e innovazione tecnologica, merito di un ingegno da città‑stato autonoma e moderna per l’epoca.