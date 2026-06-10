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"Un regolamento per la movida cittadina", FI presenta mozione

Secondo gli azzurri, un regolamento ufficiale potrebbe dare supporto al processo di sviluppo turistico avviato in città

A cura di Redazione Redazione
10 giugno 2026 17:04
"Un regolamento per la movida cittadina", FI presenta mozione -
Gela
Attualità
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Gela. Un preciso regolamento che disciplini la movida cittadina. Lo chiede il capogruppo consiliare di Forza Italia Antonino Biundo, che ha formalizzato una mozione da discutere durante il question time. Orari, vendita di alcolici e diffusione musicale, sono solo alcuni degli aspetti. Biundo e il segretario cittadino del partito Vincenzo Cirignotta vogliono impegnare l'amministrazione comunale e le commissioni consiliari competenti affinché si avvii il lavoro, sulla scia di ciò che già hanno fatto altre città. A maggior ragione, secondo gli azzurri, un regolamento ufficiale potrebbe dare supporto al processo di sviluppo turistico avviato in città, contemperando le esigenze dei residenti con quelle di avventori, locali ed esercenti.

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