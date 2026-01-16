Un principio di incendio al McDonald's, intervenuti i vigili del fuoco

Le fiamme hanno interessato la guaina collocata sul tetto della struttura. Sono in corso lavori di coibentazione

Gela. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco presso il fast food della catena McDonald's, a Macchitella. Questa mattina, infatti, un fumo intenso è stato causato da un principio di incendio. Le fiamme hanno interessato la guaina collocata sul tetto della struttura. Sono in corso lavori di coibentazione. Anche il quadro elettrico ha riportato danni. I vigili del fuoco hanno evitato che l'incendio potesse propagarsi.