Un parcheggio-giardino con i fondi delle compensazioni minerarie: ok alla variante

Il progetto e la relativa variante al prg hanno ottenuto l'assenso dell'aula consiliare

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano e non solo (sì anche dal consigliere comunale "PeR" Paolo Cafa'), ha sostenuto la proposta volta alla presentazione di un progetto teso alla realizzazione di un parcheggio e area giardino, nella zona di Scavone, dove attualmente prevalgono le macerie di un ex immobile Iacp abbattuto. Il progetto è stato presentato dall'assessore Giuseppe Fava e sarà finanziario con fondi regionali delle compensazioni minerarie. Diventerà un'area di collegamento per l'arrivo dei mezzi turistici e per la riqualificazione sociale di quell'area. Pieno sostegno dal Movimento cinquestelle, come ha spiegato il capogruppo Francesco Castellana. Ha voluto precisare che una zona nel passato segnata dalla presenza criminale, pian piano si forma un altro destino. Un supporto al progetto è stato esposto dai civici, con il consigliere Rosario Faraci. I dem, chiaramente, si sono detti favorevoli, come anticipato dal capogruppo Gaetano Orlando. Fava ha riferito delle tante interlocuzioni sul tema con gli uffici regionali. Si procederà con una variante al prg. Ci sono tutti i pareri tecnici richiesti e secondo Faraci "si recuperano errori urbanistici del passato". La commissione urbanistica ha rilasciato parere favorevole. Per il capogruppo di "Una Buona Idea" Giovanni Giudice, "questa è la strada giusta, c'è una visione per gli interessi della comunità". Il sindaco ha voluto dare precisazioni sulle modalità per ottenere il finanziamento, che comunque verrà eventualmente garantito con i fondi dell'Unione dei Comuni oppure delle royalties per l'estrazione del gas. Per la leghista Antonella Di Benedetto, "è esagerato ritenere che un quartiere venga rigenerato con un parcheggio". Ha scelto comunque di sostenere il progetto. L'opposizione di centrodestra, come ha confermato la meloniana Sara Cavallo, ha voluto ringraziare l'assessore Fava per il coinvolgimento. Lo stesso ha riferito il consigliere FI Antonino Biundo. Il dem Antonio Moscato ha parlato dei meriti della "parte tecnica e del segretario generale" che si sono occupati del progetto. "È un progetto subito fattibile", ha sottolineato. Il renziano Alberto Zappietro ha ribadito che anche se dall'opposizione ci sarà sempre il sostegno alla città. Il pentastellato Massimiliano Giorrannello ha esortato a trovare sempre una collaborazione tra maggioranza e opposizione, su progetti di riqualificazione. Il segretario generale Giovanni Curaba ha sottolineato i meriti del rup Capizello e della struttura tecnica. Un emendamento sulla "vocazione turistica" del progetto è stato presentato dal consigliere Cafa'. È stato approvato con il voto contrario dell'opposizione, l'astensione anche di due dem (Alabiso e Moscato) e il si' della maggioranza. Il consigliere di opposizione Cristina Oliveri ha annunciato il voto favorevole anche se ha definito "superfluo" l'emendamento. Moscato, infine, si è detto concorde con l'interpretazione data da Oliveri. L'atto, nella sua imtrezsa, è stato comunque approvato all'unanimità.