Un panettone speciale del maestro Fiasconaro al Forum Italia-Cina

ROMA (ITALPRESS) – C’era anche un pezzo di Sicilia al forum “Cina-Italia dei Media e dei Think Tank”, organizzato dall’Ufficio Regionale Europeo dell’agenzia di stampa Xinhua al Grand Hotel Parco dei Principi di Roma. Un incontro tra culture che ha avuto tra i protagonisti anche i dolci siciliani del maestro pasticciere Nicola Fiasconaro, che per l’occasione ha realizzato una special edition di uno dei suoi panettoni, decorata con il logo dell’agenzia Xinhua.

“Portare un prodotto come il panettone in un contesto internazionale di dialogo tra Italia e Cina significa raccontare una storia fatta di territorio, artigianalità e tempo. Quando un dolce nato in Sicilia arriva in un luogo di dialogo internazionale come questo Forum, non è solo un prodotto a viaggiare ma un pezzo di storia, di memoria e di identità. Ogni panettone racconta il tempo lento del lavoro artigianale, il rispetto delle materie prime, il valore delle radici – afferma il maestro Nicola Fiasconaro -. Condividerlo in un contesto che unisce culture diverse è un’emozione profonda, perchè dimostra che la tradizione non è chiusura ma apertura. Non è un caso che l’azienda Fiasconaro è cresciuta mantenendo un forte legame con la Sicilia ma aprendosi ai mercati internazionali. Occasioni come questa dimostrano che anche attraverso un dolce si possono creare ponti, relazioni e occasioni di confronto tra Paesi e culture”.

