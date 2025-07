Un nuovo attaccante per Cacciola, Aperi giocherà nel Gela

L'ex attaccante di Igea Virtus ed Enna ha firmato. E' il terzo rinforzo biancazzurro.

Gela. Sebastiano Aperi è un calciatore del Gela, Nato il 2 dicembre 1992 a Catania, è un attaccante esterno e può anche ricoprire altri ruoli come ala sinistra, esterno destro e sinistro. Lo scorso anno ha concluso con l'Igea Virtus la stagione oltre ad aver giocato anche nell'Enna. Un rinforzo di esperienza e valore che il ds Lo Bianco aveva praticamente opzionato da diverse settimane.

Nel 2015 è stato protagonista di una storica promozione in Serie C a Padova, realizzando 6 gol in appena 508 minuti: una media realizzativa devastante Le sue stagioni più brillanti tra il 2021 e il 2023, con 16 reti in 36 partite al Vado e 14 gol in 38 presenze alla Sanremese.



Queste le sue caratteristiche

- Altezza: 178 cm

- Peso: 72 kg

- Piede preferito: destro

- Gol totali in carriera: 93

- Presenze totali in carriera: 384

Squadre e Campionati

- RG Ticino (Serie D)

- Sanremese (Serie D): 35 presenze, 13 gol

- Vado F.C. (Serie D): 33 presenze, 16 gol

- Troina (Serie D): 29 presenze, 5 gol

- Union Feltre (Serie D): 23 presenze, 4 gol

- Calcio Sandona' (Serie D): 29 presenze, 8 gol

- Trento Calcio (Serie D): 15 presenze

- Cuneo Calcio (Serie C): 14 presenze

- Gozzano (Serie D): 18 presenze, 10 gol

- Nardò (Serie D): 11 presenze, 2 gol

- Padova (Serie C e Serie D): 17 presenze, 6 gol

- Martina (C2): 20 presenze, 3 gol

- Palazzolo (Serie D): 42 presenze, 9 gol

- Troina (Eccellenza): 42 presenze, 16 gol¹ ²

- Enna (serie D)

- Igea Virtus, (serie D)