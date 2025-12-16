" Un natale di pace", all' I.C Verga inaugurati i mercatini di Natale con una grande festa

L’I.C. “G. Verga” apre le porte alla città con “Un Natale di Pace 2025”, una settimana di eventi dal 15 al 19 dicembre dedicata a musica, spettacoli, laboratori e mercatini natalizi.

Gela. L’Istituto Comprensivo “G. Verga” ha dato il via ad un’intensa settimana di eventi natalizi con “Un Natale di Pace 2025”, un’iniziativa che dal 15 al 19 dicembre trasformerà la scuola in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione attiva, aperto a tutta la cittadinanza.

Un ricco programma di appuntamenti animerà gli spazi scolastici con mercatini di Natale, laboratori creativi, spettacoli teatrali, letture, danze, concerti e momenti musicali, coinvolgendo alunni di ogni ordine di scuola, docenti, famiglie e realtà del territorio. La scuola diventa così cuore pulsante della comunità, luogo in cui educazione, cultura e solidarietà si intrecciano.

Particolare rilievo assume la collaborazione con le associazioni del territorio, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, contribuendo a costruire una vera rete educativa e solidale. Tra le realtà presenti figurano AIRC, AISM, BIC, FAST, Il Tempio di Apollo, Interact Club, Lions Alpha, Telethon, Unitalsi, oltre alla collaborazione con il mondo della cultura e della lettura. Una sinergia che rafforza il legame tra scuola e territorio, promuovendo valori di inclusione, cittadinanza attiva e beneficenza.

La musica all’inaugurazione di ieri pomeriggio ha avuto un ruolo centrale grazie alle esibizioni del Coro e dell’Orchestra dell’I.C. G. Verga, insieme agli interventi musicali curati dai docenti di strumento e agli spettacoli tematici che hanno accompagnato il pubblico in un percorso di emozioni e riflessione sul significato autentico del Natale. “Un Natale di Pace” non è solo una rassegna di eventi, ma un messaggio forte di apertura e dialogo: la scuola esce dai suoi confini e si propone come spazio condiviso, capace di accogliere la città e di costruire relazioni durature con le associazioni, le famiglie e i cittadini.