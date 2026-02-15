Un minuto di silenzio sui campi di calcio siciliani per Orazio Russo

ROMA (ITALPRESS) & Un minuto di raccoglimento su tutti i campi siciliani del calcio dilettantistico per ricordare Orazio Russo. La decisione è stata assunta dal presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, profondamente colpito dalla scomparsa dell

ROMA (ITALPRESS) – Un minuto di raccoglimento su tutti i campi siciliani del calcio dilettantistico per ricordare Orazio Russo. La decisione è stata assunta dal presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, profondamente colpito dalla scomparsa dell’ex calciatore e dirigente sportivo, al quale era legato anche da un rapporto di sincera amicizia. Il momento di silenzio sarà osservato in occasione di tutte le gare in programma oggi, come segno di rispetto e di partecipazione al dolore che ha coinvolto l’intero movimento sportivo siciliano. Un sentimento di cordoglio e commozione che travalica i confini catanesi e unisce società, dirigenti, tecnici e atleti nel ricordo di una figura stimata da tutti. Un gesto semplice ma carico di significato, con cui il calcio dilettantistico siciliano intende rendere omaggio alla memoria di Orazio Russo e testimoniare la vicinanza alla sua famiglia e alla comunità sportiva che lo ha conosciuto e apprezzato.

«Visto il sentimento generale di cordoglio e di commozione che attraversa il nostro calcio – ha dichiarato Morgana – ritengo doveroso che su tutti i campi si ricordi una persona speciale. Orazio è stato un grande calciatore e, oggi, un dirigente sportivo impegnato nel settore giovanile del Catania FC, dove rappresentava un simbolo e un punto di riferimento umano e professionale».

