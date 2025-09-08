Un mazzo di rose bianche alla patrona, il sindaco e la città omaggiano Maria D'Alemanna
I festeggiamenti in onore della patrona
A cura di Redazione
08 settembre 2025 11:39
Gela. La città è nel pieno dei festeggiamenti in onore della patrona, Maria D'Alemanna. Questa mattina, nella chiesa Madre, la celebrazione e il sindaco Terenziano Di Stefano ha simbolicamente affidato Gela alla sua patrona, donando un mazzo di rose bianche. Lo ha fatto davanti a tanti fedeli che si apprestano a seguire i riti e la tradizionale processione, che partirà dalle ore 18.