"Un mare di vele blu": l'inclusione non si celebra, si fà

Organizzato dal Circolo Velico con il sostegno della comunità Lions, dell’associazionismo locale e del Comune, l’evento unisce sport, solidarietà e cittadinanza attiva in un grande abbraccio collettivo.

Gela. La quarta edizione di “Un Mare di Vele Blu”, unisce mare, sport e impegno sociale in una giornata dedicata all’inclusione. L’evento, organizzato dal Circolo Velico di Gela con il sostegno della comunità Lions e la collaborazione di numerose realtà associative e istituzionali,ha regalato ai ragazzi autistici l’esperienza unica di un giro in barca a vela o in motoscafo, circondati da vele blu, simbolo del mare e dell’autismo. Un’iniziativa che vede unita l’intera comunità: Lions, Leo Club, Happy Place, Scout AGESCI, Croce Rossa, Capitaneria di Porto e molte altre associazioni che hanno lavorato insieme per garantire accoglienza, sicurezza e divertimento. Patrocinato dal Comune di Gela, “Un Mare di Vele Blu” è ormai un appuntamento simbolo della città, capace di trasformare un gesto semplice in un messaggio potente: l’inclusione non è un’opzione, ma un valore da vivere ogni giorno.



