Un "Job Day" per avvicinare giovani e imprese: si passa alla fase organizzativa

L'incontro nell'ambito di "Spazio Giovani"

Gela. Ieri si è tenuto un nuovo incontro di "Spazio Giovani", sul tema sviluppo economico, con una buona partecipazione di giovani e la presenza di istituzioni. C'erano gli assessori Filippo Franzone e Valeria Caci e il consigliere comunale Lucia Lupo, oltre a delegazioni di Confcommercio e Sicindustria e ai referenti del Centro per l’impiego e di alcune realtà imprenditoriali. Sicindustria, con il dott. Cannella, ha espresso apprezzamento per il percorso avviato, evidenziando come si tratti dell’unica iniziativa di questo tipo nel contesto provinciale. Durante il confronto, insieme all’assessore allo sviluppo economico Franzone, si è analizzata la situazione e si è arrivati a una prima proposta operativa: lavorare all’organizzazione di un "Job Day" comunale, per mettere in contatto diretto domanda e offerta di lavoro. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha dato il suo avallo e adesso si passa alla fase operativa. Il prossimo incontro è fissato per venerdì 22 maggio: sarà un tavolo di lavoro per l'organizzazione del "Job Day". L’invito è aperto a tutti: associazioni, giovani, imprese e cittadini che vogliono contribuire.