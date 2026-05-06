Un gruppo di studenti dell’Università di Rabat in visita al Policlinico di Messina

Un gruppo di giovani studenti della facoltà di Medicina, provenienti Università Mohammed V di Rabat, sta partecipando ad alcune lezioni mirate

MESSINA (ITALPRESS) – Unisce cultura e formazione sul campo, il percorso che vede protagonista in questi giorni al policlinico di Messina una delegazione proveniente dall’ospedale di Rabat. Un gruppo di giovani studenti della facoltà di Medicina, provenienti Università Mohammed V di Rabat, sta partecipando ad alcune lezioni mirate, approfondendo temi legati alla neonatologia, geriatria e medicina interna per una formazione specifica su alcuni ambiti di studio e ricerca.

“Queste occasioni – ha sottolineato il direttore amministrativo Elvira Amata, nel dare il benvenuto – sono sempre un’occasione di crescita e di scambio culturale non solo per gli ospiti, ma anche per chi accoglie. La conoscenza è un motivo per crescere sia a livello personale che professionale; ancor prima si determina comunque uno scambio culturale significativo. Il nostro auspicio è quello di proseguire la collaborazione portando avanti nuovi progetti di cooperazione”.

– foto ufficio stampa Policlinico di Messina –

(ITALPRESS).