"Un encomio solenne alla docente Lacagnina", sindaco e assessore: "Esempio per tutti"

"Ha incarnato tutto questo senza bisogno di tavoli tecnici o delibere. Ha messo al centro la persona. È questo il welfare di comunità che vogliamo costruire", dicono il sindaco e l'asssessore

Gela. "Un encomio solenne all'insegnante che ha usato le proprie ferie per stare accanto a un alunno sottoposto a un delicato intervento chirurgico". Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Valeria Caci proporranno l'encomio al consiglio comunale, così da dare il giusto riconoscimento alla scelta dell'insegnante della scuola "Verga" Samanta Lacagnina. "Ci sono gesti che non entrano nei contratti, ma che definiscono il senso più profondo dell’essere comunità. La maestra ha dato a tutta la città una lezione di umanità che nessun libro potrà mai insegnare. Non era tenuta a farlo. Lo ha fatto perché per lei quel bambino non è un alunno, è parte della sua vita. A nome di tutta l’amministrazione e crediamo di tutti i gelesi, diciamo grazie. Proporremo al prossimo consiglio comunale il conferimento di un encomio solenne. Gela deve riconoscere pubblicamente i suoi esempi migliori. Come istituzioni non possiamo che inchinarci davanti a questa testimonianza. Parliamo spesso di ‘presa in carico’, di ‘rete’, di ‘alleanza educativa’. Bene, la maestra ha incarnato tutto questo senza bisogno di tavoli tecnici o delibere. Ha messo al centro la persona. È questo il welfare di comunità che vogliamo costruire: non solo servizi, ma persone che scelgono di esserci. Alla maestra, al piccolo alunno a cui auguriamo una pronta guarigione, e alla sua famiglia, va l’abbraccio di tutta Gela. Le città si misurano dalla qualità umana di chi le abita. Oggi Gela è più ricca", dicono il sindaco e l'assessore.