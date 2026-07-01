Un defibrillatore donato alla Procivis: la scelta del Lions Club Gela Host

La donazione del Lions Club Gela Host

Gela. Un nuovo tassello si aggiunge alla rete di sicurezza sanitaria della città. Il Lions Club Gela Host, guidato dal presidente Luigi Tinnirello, ha donato un defibrillatore semiautomatico (Dae) alla Pubblica Assistenza Procivis Protezione Civile di Gela. La consegna ufficiale è avvenuta direttamente presso la sede dell' Organizzazione di volontariato, dove il presidente del Club Service si è recato personalmente per suggellare un gesto di profonda solidarietà e vicinanza, ampiamente condiviso da tutti i soci del Lions. L'iniziativa nasce come ideale ringraziamento e coronamento del Service Cardiologico tenutosi lo scorso 12 aprile in Piazza Umberto I, un evento che ha visto la Procivis collaborare attivamente in prima linea per la prevenzione e la salute dei cittadini con il Lions.

Luigi Tinnirello (Presidente Lions Club Gela Host) ha spiegato che "questa donazione rappresenta un momento importante per il nostro Club. È il secondo defibrillatore che doniamo alla città: il primo è stato già consegnato al Comune di Gela, mentre questo secondo dispositivo abbiamo fortemente voluto destinarlo a chi opera giornalmente a fianco dei cittadini nelle emergenze del 118. Grazie all'impegno di questi giovani, la nostra città risulta sempre più cardioprotetta".

Luca Cattuti (Responsabile della Pubblica Assistenza Procivis ) ha detto che "questo dono per noi rappresenta un momento di grande apprezzamento da parte dei cittadini, dei Club Service e dei privati, che con il loro supporto ci aiutano a mantenere sempre più efficiente la nostra opera a servizio della collettività. La ProCivis è proprio questo: esserci per gli altri, sempre".

Con questo gesto, il Lions Club Gela Host e la Procivis rinnovano quel patto di cittadinanza attiva che vede il mondo del volontariato e dei Club Service uniti per il bene comune. In caso di arresto cardiaco, il fattore tempo è tutto: la presenza di un nuovo defibrillatore sulle ambulanze o nei presidi d'emergenza della Procivis garantirà un intervento tempestivo, potendo fare concretamente la differenza tra la vita e la morte. Una Gela più sicura e solidale è possibile, e oggi ne è stata scritta un'ulteriore, bellissima pagina. Alla consegna era presente anche il segretario Simone Moscato con delega al servizio eccedenza 118 che ha preso in carico il bene donato.