Un chilo di hashish e armi, giovane patteggia: torna in libertà, svolgerà lavori di pubblica utilità

Gela. E' stato definito il patteggiamento per la sua poosizione. Così, sono venute meno le misure restrittive che erano state imposte al ventitreenne Giuseppe Sfalanga. Torna in libertà. Un anno fa, forzò un posto di blocco, organizzato dalla polizia, a ridosso della statale per Catania, venne poi fermato e gli agenti nella sua auto trovarono un chilo di hashish. Inoltre, durante le perquisizioni in immobili nella sua disponibilità, furono individuate due pistole e diverse munizioni. Assistito dai legali Vittorio Giardino e Daisy Perna, ha ammesso le proprie responsabilità. Ha intrapreso una strada diversa e vuole cambiare vita. Il patteggiamento è stato subordinato allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, a fini sociali.