Un camion finisce in un canalone nel Catanese, ferito l’autista

CATANIA (ITALPRESS) – Un camionista è rimasto ferito dopo che il suo mezzo pesante è uscito di strada ed è finito in un canalone sulla Strada Provinciale 207, nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di og

A cura di Redazione 12 maggio 2026 19:40

Condividi

CATANIA (ITALPRESS) – Un camionista è rimasto ferito dopo che il suo mezzo pesante è uscito di strada ed è finito in un canalone sulla Strada Provinciale 207, nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per estrarre il conducente dalle lamiere. Per liberarlo è stato necessario che gli specialisti del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) tagliassero il tetto della cabina del mezzo. L’uomo è stato quindi immobilizzato su una barella toboga. All’intervento hanno partecipato anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò e i sanitari del 118. -Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).