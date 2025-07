Un bus navetta per raggiungere le spiagge delle frazioni balneari

Le frazioni balneari saranno coperte dalla navetta predisposta

Gela. Dopo il servizio di bus urbano, che nel periodo estivo collega l'area del lungomare, per raggiungere i lidi balneari, da domenica sarà possibile arrivare nella zona della Torre di Manfria, a Roccazzelle, nei pressi del lido Orlando e a Piana Marina. Due corse, andata e ritorno, al mattino, e altrettante nelle ore pomeridiane, saranno garantite da una navetta appositamente predisposta su iniziativa dell'amministrazione comunale. Lo hanno comunicato gli assessori Simone Morgana e Romina Morselli. Un'opzione nuova per chi non dispone di un mezzo proprio o vuole spostarsi con altre modalità. Le frazioni balneari saranno coperte dalla navetta predisposta, almeno in questo periodo estivo.