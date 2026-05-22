Ufficiale, Guardiola lascia la panchina del Manchester City

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Adesso non ci sono più dubbi: Pep Guardiola lascia il Manchester City. Quella di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima gara in panchina del tecnico catalan...

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Adesso non ci sono più dubbi: Pep Guardiola lascia il Manchester City. Quella di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima gara in panchina del tecnico catalano, che chiuderà così il suo ciclo all'Etihad dopo dieci anni. "Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado - le parole di Guardiola - Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno: se lo fosse, sarei ancora qui. Eterno sarà però il sentimento, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City".

Guardiola, che aveva ancora un anno di contratto, era arrivato al City nel luglio 2016 e ha condotto il club alla conquista di 20 trofei. Il suo legame con il City Football Group non si esaurirà visto che assumerà il ruolo di global ambassador. In questa nuova veste fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorerà su progetti specifici e collaborazioni. "Abbiamo lavorato, abbiamo sofferto, abbiamo lottato. E abbiamo fatto le cose a modo nostro. Il nostro modo - il commiato di Guardiola - Grazie per aver creduto in me. Grazie per avermi spinto. Grazie per avermi amato". Il tecnico ricorda che al suo arrivo era stato intervistato da Noel Gallagher. "Noel, avevo ragione: è stato dannatamente divertente. Vi amo tutti". E a proposito dei fratelli Gallagher, Guardiola chiosa con una battuta: "Mentre il mio tempo qui finisce, siate felici. Gli Oasis sono tornati".

"Negli ultimi dieci anni onestà e fiducia sono state la base su cui abbiamo affrontato ogni situazione con Pep - sono invece le parole di Khaldoon Al Mubarak, presidente del club - Oggi la decisione giusta per Pep è di concludere il suo percorso come allenatore del Manchester City. Ci sono stati momenti in cui avrebbe potuto fermarsi, ma ha sempre trovato nuove energie e nuovi modi per continuare a vincere". "Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con lui per 10 anni - lo omaggia l'ad Ferran Sorian - Il suo lascito è straordinario e continuerà a influenzare il club per generazioni. Inoltre siamo felici che resterà nel gruppo e potremo usare la sua esperienza in altri club". Guardiola ha vinto 6 Premier League, una Champions, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e 3 Community Shield. Fra i record, invece, la Premier vinta nel 2018 con 100 punti e 106 gol fatti.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).