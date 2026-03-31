Ufficiale, De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Alla fine il Tottenham lo ha convinto: il 12 aprile in occasione della gara col Sunderland ci sarà Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs. Ufficiale l'ingaggio...

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Alla fine il Tottenham lo ha convinto: il 12 aprile in occasione della gara col Sunderland ci sarà Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs. Ufficiale l'ingaggio del 46enne tecnico bresciano, che prende il posto di Tudor che a sua volta aveva sostituito l'esonerato Thomas Frank lo scorso 14 febbraio. La società londinese parla di accordo "a lungo termine", senza specificare la durata, ma i media inglesi riferiscono che De Zerbi avrebbe firmato un accordo di 5 anni, senza clausola d'uscita in caso di mancata salvezza: il Tottenham, a sette giornate dalla fine, è infatti quart'ultimo, con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. "Sono felice di unirmi a questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo - le prime parole di De Zerbi - In tutti i colloqui con la dirigenza, è stata chiara l'ambizione per il futuro: costruire una squadra capace di grandi risultati, giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perchè credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare tutto me stesso e realizzarla. La nostra priorità a breve termine è risalire la classifica della Premier League, che sarà il nostro unico obiettivo fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di scendere in campo e lavorare con questi giocatori per raggiungerlo". De Zerbi, che lo scorso febbraio ha lasciato il Marsiglia, da tempo era stato accostato agli Spurs ma sembrava volesse aspettare giugno per capire se il Tottenham fosse rimasto o meno in Premier. Toccherà ora a lui far sì che gli Spurs evitino la discesa in Championship. "Roberto era il nostro obiettivo numero uno per l'estate e siamo molto felici di essere riusciti a portarlo qui già adesso - confessa il ds Johan Lange - E' uno degli allenatori più creativi e innovativi del calcio mondiale e porta con sè una grande esperienza ai massimi livelli, inclusa la Premier League". De Zerbi, infatti, ha guidato da settembre 2022 a maggio 2024 il Brighton, conquistando con i Seagulls una storica qualificazione in Europa League. All'estero, oltre al Marsiglia - con cui aveva chiuso al secondo posto la Ligue 1 2024-25 centrando il pass per la Champions - ha allenato lo Shakhtar Donetsk, con cui ha vinto il suo primo e finora unico trofeo, la Supercoppa ucraina.

Con la nomina di De Zerbi salgono a 9 i cambi stagionali in panchina in Premier: ha iniziato il Nottingham Forest (Postecoglu per Espirito Santo), poi West Ham (Espirito Santo per Potter), ancora Nottingham Forest (Dyche per Postecoglu), Wolverhampton (Edwards per Pereira), Chelsea (Rosenior per Maresca), Manchester United (Carrick per Amorim), Tottenham (Tudor per Frank), di nuovo Nottingham Forest (Pereira per Dyche) e ora ancora gli Spurs.

- foto Ipa Agency -

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