Ue, Metsola “Con coraggio superiamo gli ostacoli, serve unità” / Video

A cura di Redazione
26 agosto 2025 09:09
RIMINI (ITALPRESS) - "Dobbiamo trovare il coraggio di prendere delle decisioni difficili. Se abbiamo coraggio gli ostacoli li superiamo, questo deve essere il nostro messaggio di ottimismo". Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, arrivando al Meeting di Rimini. "L'Europa può fare molto, dobbiamo essere uniti, dobbiamo lottare per la pace, abbiamo molte sfide e dobbiamo capire cosa vuole la gente da noi. A questo dobbiamo rispondere e siamo uniti su questo messaggio", aggiunge.

https://video.italpress.com/storage/news/video/2025/8/383cc5d477b25efb573d9b114a69dced6e942c10.mp4

-foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
