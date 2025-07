Ucraina, Zelensky “Serve piano Marshall per ricostruzione”

ROMA (ITALPRESS) - "Serve un piano di resilienza chiarissimo, come il piano Marshall che ha ricostruito l'Europa. Abbiamo l'opportunità unica per lanciare dei significativi passi in avanti, cerchiamo...

A cura di Redazione 10 luglio 2025 13:45

Condividi