Ucraina, Zelensky chiede incontro con Putin “E’ una mia priorità”
ROMA (ITALPRESS) - Incontrare Vladimir Putin è "una delle chiare priorità" per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per porre fine alla guerra. "Noi in Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che...
A cura di Redazione
07 agosto 2025 08:35
ROMA (ITALPRESS) - Incontrare Vladimir Putin è "una delle chiare priorità" per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per porre fine alla guerra. "Noi in Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace a livello di leader - ha scritto Zelensky su X all'indomani della visita dell'inviato statunitense Steve Witkoff a Mosca -. E' necessario stabilire i tempi per tale formato e la gamma di questioni da affrontare".
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).