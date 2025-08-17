Ucraina, Von der Leyen “Saranno rafforzate sanzioni alla Russia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Solo l'Ucraina può decidere il suo destino e l'Unione Europea sarà sempre al suo fianco". Così la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nel cors...

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Solo l'Ucraina può decidere il suo destino e l'Unione Europea sarà sempre al suo fianco". Così la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Saranno rafforzate le sanzioni alla Russia", con un 19esimo pacchetto a settembre, ha annunciato Von der Leyen.

