Ucraina, Trump “Presto parlerò con Putin”

08 settembre 2025 08:33
ROMA (ITALPRESS) - "Presto parlerò con il presidente russo Putin". Lo ha riferito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro della chiamata con il leader del Cremlino, ovviamente, le modalità per porre fine alla guerra in Ucraina. Trump ha anche ricordato che la sua amministrazione è pronta a passare a una seconda fase di sanzioni contro Mosca.

