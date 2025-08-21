Quotidiano di Gela

Ucraina, Trump “Impossibile vincere senza contrattaccare”

A cura di Redazione
21 agosto 2025 15:30
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "E' molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il paese invasore. E' come una grande squadra nello sport che ha una difesa fantastica, ma non le è permesso giocare in attacco. Non c'è possibilità di vincere! E' così con l'Ucraina e la Russia. Joe Biden non ha permesso all'Ucraina di contrattaccare ma solo di difendersi. Come ha fatto? In ogni caso, questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato Presidente - Zero possibilità. Ci aspettano tempi interessanti!!!". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
