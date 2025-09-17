Ucraina, Tajani “lavoriamo per costruire una pace giusta”

Quotidiano di Gela

A cura di Redazione Redazione
17 settembre 2025 11:10
PIANDIMELETO (PESARO URBINO) (ITALPRESS) - "Stiamo lavorando per costruire la pace, una pace giusta che garantisca l'integrità dell'Ucraina. Stiamo sostenendo tutti gli sforzi anche degli Stati Uniti per far sì che Putin e Zelensky si mettano attorno a un tavolo". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un'iniziativa elettorale a Piandimeleto, nelle Marche.

"Dobbiamo inviare a Mosca un messaggio molto chiaro: basta provocazioni, basta utilizzare i droni per testare le reazioni dell'Occidente, dell'Europa e della Nato, però vogliamo il dialogo, il confronto, vogliamo che si concluda questa stagione di guerra, così come vogliamo che si concluda in Medio Oriente", ha aggiunto.

