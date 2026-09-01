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Ucraina, sette morti a Kiev in un attacco russo a un deposito ferroviario

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Sette persone sono morte nella notte a Kiev in seguito a un attacco russo con missili balistici che ha colpito un deposito e altre infrastrutture ferroviarie. Sei delle vi...

A cura di Redazione Redazione
01 settembre 2026 08:30
Ucraina, sette morti a Kiev in un attacco russo a un deposito ferroviario -
Italia
Italpress
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KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Sette persone sono morte nella notte a Kiev in seguito a un attacco russo con missili balistici che ha colpito un deposito e altre infrastrutture ferroviarie. Sei delle vittime erano dipendenti delle ferrovie ucraine. Lo ha riferito Oleksandr Pertsovskyi, presidente del consiglio di amministrazione di Ukrzaliznytsia, citato dall'agenzia Ukrinform. Un altro dipendente ferroviario è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale. "La nostra squadra è al suo fianco e sta ricevendo tutte le cure necessarie", ha dichiarato Pertsovskyi. Secondo il dirigente, "decine di persone sono riuscite a mettersi al riparo" e l'azienda sta fornendo loro assistenza. L'attacco ha provocato "ingenti danni" alle infrastrutture ferroviarie. Un'officina nelle vicinanze è stata completamente distrutta e i soccorritori sono ancora impegnati nello spegnimento di alcuni incendi. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

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Verificato il: 01 settembre 2026

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