Ucraina, Putin “Vertice in Alaska utile e tempestivo”

16 agosto 2025 15:44
MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Quello che si è svolto in Alaska con Donald Trump sulla guerra in Ucraina è stato un vertice "utile e tempestivo": lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, aggiungendo che la sua conversazione con il presidente americano è stata "sincera e concreta". "La Russia - ha quindi evidenziato Putin - rispetta la posizione degli Stati Uniti e desidera anche risolvere pacificamente il conflitto ucraino".

