Ucraina, Meloni “Unità dell’Occidente strumento per costruire la pace”

ROMA (ITALPRESS) - "Intanto penso che sia questa una giornata importante, dopo tre anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo che pretendeva la capitolazione di Kiev, oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo. Si aprono perchè c'è una situazione di stallo sul campo e noi lo dobbiamo ricordare perchè quella situazione è stata costruita chiaramente dal coraggio degli ucraini, ma anche dal sostegno unito che l'Occidente ha garantito in questi anni alla nazione aggredita. Ce lo dobbiamo ricordare perchè l'unità dell'Occidente è lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima del vertice a Washington della Coalizione dei volenterosi con il presidente Usa, Donald Trump e quello ucraino, Volodymyr Zelensky. "Ovviamente l'Italia c'è, come c'è sempre stata in questi tre anni e mezzo, noi siamo al fianco dell'Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti. Siamo stati chiamati per il nostro contributo di diplomazia e siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta italiana", ha aggiunto. "Chiaramente su questo bisogna costruire, bisogna lavorare, penso che il lavoro che faremo oggi sarà da questo punto di vista un lavoro importante e chiaramente non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra, di costruire la pace. Penso che dobbiamo esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace, per garantire giustizia, per garantire la sicurezza delle nostre Nazioni e l'Italia porta tutto il contributo di idee e di proposte che ha già dimostrato di saper garantire in questi mesi", ha concluso Meloni.

