Ucraina, Meloni incontra Zelensky “Impegno al fianco di Kiev per una pace giusta”
ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice NATO ad Ankara."Nel corso del collo...
ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice NATO ad Ankara.
"Nel corso del colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura - si legge in una nota di Palazzo Chigi -. Il presidente del Consiglio ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi".
- Foto di repertorio IPA Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/ucraina-meloni-incontra-zelensky-impegno-al-fianco-di-kiev-per-una-pace-giusta/
Verificato il: 08 luglio 2026