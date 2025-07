Uccise la madre, rinvio a giudizio per Tinnirello: disposto il processo

Una perizia ha però delineato la totale incapacità di intendere e di volere al momento dell'accaduto

Gela. La sua posizione sarà valutata dai giudici della Corte d'assise di Caltanissetta. E' stato deciso il rinvio a giudizio per il quarantatreenne Filippo Tinnirello. Lo scorso anno, all'interno dell'abitazione di famiglia in via Vitali, uccise la madre, la sessantaquattrenne Francesca Ferrigno. Almeno un fendente, assestato con una lama, fu fatale per la donna, che venne trovata priva di vita dalle forze dell'ordine intervenute. Tinnirello ammise i fatti e a conclusione dell'incidente probatorio era stata autorizzata la sua collocazione in una struttura specialistica. Una perizia ha infatti delineato la totale incapacità di intendere e di volere al momento dell'accaduto. Una condizione, che davanti al gup, la difesa, sostenuta dal legale Giusy Ialazzo, ha rimarcato, pure nella richiesta di un rito alternativo. Il magistrato ha però deciso per il rinvio a giudizio. Tinnirello dovrà presentarsi in Corte d'assise a settembre. Prima dell'omicidio, era stato in cura in centri specialistici ed era seguito dal Sert, a causa della tossicodipendenza.